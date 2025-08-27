Fiscalização no MP da Serra onde a demora na atuação libertou traficantes

A 7ª Promotoria Criminal da Serra, cuja demora na atuação levou a Justiça do Espírito Santo a soltar seis criminosos considerados perigosos, foi alvo de uma fiscalização extraordinária, onde foram coletadas provas. Desde a última segunda-feira (25), promotores e outras testemunhas estão sendo ouvidas em um procedimento investigativo. A informação é da Corregedoria-geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que não deu mais detalhes sobre o caso, argumentando que os procedimentos disciplinares tramitam sob sigilo. Esse é o assunto do quadro Justiça, Segurança & Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes. Acompanhe os detalhes.