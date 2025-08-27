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Justiça, Segurança & Cidadania

Fiscalização no MP da Serra onde a demora na atuação libertou traficantes

Acompanhe os detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 11:42

Publicado em 

27 ago 2025 às 11:42
Presídio, soltos, penitenciária
Presídio, soltos, penitenciária Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
A 7ª Promotoria Criminal da Serra, cuja demora na atuação levou a Justiça do Espírito Santo a soltar seis criminosos considerados perigosos, foi alvo de uma fiscalização extraordinária, onde foram coletadas provas. Desde a última segunda-feira (25), promotores e outras testemunhas estão sendo ouvidas em um procedimento investigativo. A informação é da Corregedoria-geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que não deu mais detalhes sobre o caso, argumentando que os procedimentos disciplinares tramitam sob sigilo. Esse é o assunto do quadro Justiça, Segurança & Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes. Acompanhe os detalhes.
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 27-08-25.mp3

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