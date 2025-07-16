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Justiça, Segurança & Cidadania

Júri no ES tem segurança reforçada após relatos de ameaças a autoridades

Acompanhe os detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 11:33

Publicado em 

16 jul 2025 às 11:33
Fórum Criminal de Vitória
Fórum Criminal de Vitória Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Um reforço na segurança do Fórum Criminal de Vitória foi solicitado para esta quarta-feira (15), quando será realizado um júri popular. A ação decorre de relatos de supostas ameaças contra a vida de juiz, promotor e delegado que atuaram em processo sobre o assassinato de um jovem, no bairro Itararé. Estará no banco dos réus Glaydson Alvarenga Soares, uma das cinco pessoas encaminhadas a julgamento, dos quais três são policiais militares, pelo assassinato de Felypy Antônio Chaves, em 2022.
O pedido para ampliar a segurança do fórum foi feito pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri da Capital. Em ofício à direção do Fórum é citado que as informações sobre as ameaças surgiram no interrogatório de um outro réu do mesmo caso, julgado no mês de maio. Esse é o assunto do quadro Justiça, Segurança & Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes. Acompanhe os detalhes.
CBN - JUSTIÇA E CIDADANIA - 16-07-25

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