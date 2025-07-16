Júri no ES tem segurança reforçada após relatos de ameaças a autoridades

Um reforço na segurança do Fórum Criminal de Vitória foi solicitado para esta quarta-feira (15), quando será realizado um júri popular. A ação decorre de relatos de supostas ameaças contra a vida de juiz, promotor e delegado que atuaram em processo sobre o assassinato de um jovem, no bairro Itararé. Estará no banco dos réus Glaydson Alvarenga Soares, uma das cinco pessoas encaminhadas a julgamento, dos quais três são policiais militares, pelo assassinato de Felypy Antônio Chaves, em 2022.