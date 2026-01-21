PM é denunciado à Justiça por agressão a delegado em blitz no ES

No quadro Justiça, Segurança e Cidadania, Vilmara Fernandes explica o caso de um policial militar que foi denunciado à Justiça do Espírito Santo após agredir um delegado e um policial civil, ambos da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, em uma blitz da Lei Seca realizada em Vitória. Em sua denúncia o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) aponta que o militar Renato do Amaral Pereira cometeu, em conjunto, crimes como lesão corporal grave e leve, ameaça, dano qualificado, desobediência, resistência e desacato. Ouça o comentários completo.