Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Justiça, Segurança & Cidadania

PM é denunciado à Justiça por agressão a delegado em blitz no ES

Acompanhe os detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 11:55

Publicado em 

21 jan 2026 às 11:55
Blitz
Blitz Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
No quadro Justiça, Segurança e Cidadania, Vilmara Fernandes explica o caso de um policial militar que foi denunciado à Justiça do Espírito Santo após agredir um delegado e um policial civil, ambos da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, em uma blitz da Lei Seca realizada em Vitória. Em sua denúncia o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) aponta que o militar Renato do Amaral Pereira cometeu, em conjunto, crimes como lesão corporal grave e leve, ameaça, dano qualificado, desobediência, resistência e desacato. Ouça o comentários completo.
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 21-01-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados