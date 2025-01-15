Perícia do ES traz nova reviravolta a caso de jovem morto no Sambão em 2023

Crime no Sambão Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Pouco mais de um ano após uma perícia realizada no Rio de Janeiro mudar os rumos da investigação do assassinato de um jovem no Sambão do Povo, em Vitória, surge uma nova versão. Desta vez é uma análise realizada no Espírito Santo, e que não confirma o reconhecimento da última pessoa denunciada como o autor do disparo que matou a vítima.

O laudo produzido pela Polícia Científica capixaba informa que há diferenças físicas, de cor da pele e de altura entre a pessoa indicada como tendo feito o disparo, no laudo carioca, e a que foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelo crime, Wesley Gomes da Silva. E conclui informando que o resultado do exame “contradiz fortemente” a hipótese de que Wesley seja o suspeito que aparece no vídeo do momento do crime.

E o que acontece agora?

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a análise da corporação capixaba foi feita em local diferente e não considerou o momento do tiro. Acrescenta que no camarote, trecho usado pela segunda perícia, haviam várias pessoas com camisa amarela. “Em princípio não muda nada”, foi informado.

O assistente de acusação, advogado que representa a família do jovem assassinado, Renan Sales, solicitou ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pelo Tribunal do Júri, que o processo siga seu curso e que Wesley seja encaminhado a julgamento. De acordo com Sales, a perícia carioca foi realizada com base nas imagens que registraram o momento do tiro e “a nova perícia, realizada pela Polícia Científica, foi feita com um recorte diferente, no camarote. O que me força a concluir que é uma tentativa, um ato de desespero da defesa do réu de tirar o foco do que importa, que é quem proferiu o disparo”, assinala. Ele acrescenta que todas as informações sobre o crime serão apresentadas aos jurados. Acompanhe os detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes no “Justiça, Segurança e Cidadania”.