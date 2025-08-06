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Justiça, Segurança e Cidadania

Justiça Militar convoca 1,6 mil policiais acusados de motim na greve da PM

Ouça a análise da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 06 de Agosto de 2025 às 11:59

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

06 ago 2025 às 11:59
PMES - greve 2017
PMES Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
A Justiça Militar está convocando mais de 1,6 mil policiais militares para se reunirem com seus advogados e tratar das denúncias de supostos atos de motim e incitamento à paralisação praticados durante a greve da Polícia Militar, em 2017. É uma preparação para o julgamento, que chegou a ser agendado para esta semana, mas foi adiado em decorrência das reuniões e terá uma nova data divulgada. Em decisão do mês de junho, o Juízo da Vara da Auditoria Militar decidiu reunir os 76 processos, que vão ser julgados em conjunto. “Sendo proferida uma única sentença pelo órgão julgador”, é dito no texto judicial. Em ofício à Corregedoria da corporação foram agendadas dezesseis reuniões a serem realizadas ainda no mês de agosto. Foram convocados 1.611 policiais, de 14 unidades militares, e outros que pertenceram à antiga Rotam e estão hoje distribuídos em outros setores. Confira:
CBN - JUSTIÇA E CIDADANIA - 06-08-25

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