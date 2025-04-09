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Lavagem de Dinheiro

Empresários condenados a prisão e a devolverem mais de R$ 80 milhões aos cofres públicos

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 11:10

Publicado em 

09 abr 2025 às 11:10
Sonegação
Sonegação Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Quatro empresários foram condenados pela Justiça do Espírito Santo a penas de prisão que totalizam 29 anos. Vão ter ainda que devolver mais de R$ 80 milhões aos cofres públicos, somando indenização em dinheiro e perda de bens. Entre eles estão seis veículos e dois imóveis, um na Ilha do Boi, em Vitória, e outro em Domingos Martins. O motivo: prática de crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica na comercialização de bebidas. O esquema envolvia empresas em Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, que eram utilizadas para sonegação fiscal ou para lavar o dinheiro obtido nas operações de compra e venda de bebidas, segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Os detalhes você confere na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 09-04-25.mp3

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