Empresários condenados a prisão e a devolverem mais de R$ 80 milhões aos cofres públicos

Quatro empresários foram condenados pela Justiça do Espírito Santo a penas de prisão que totalizam 29 anos. Vão ter ainda que devolver mais de R$ 80 milhões aos cofres públicos, somando indenização em dinheiro e perda de bens. Entre eles estão seis veículos e dois imóveis, um na Ilha do Boi, em Vitória, e outro em Domingos Martins. O motivo: prática de crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica na comercialização de bebidas. O esquema envolvia empresas em Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, que eram utilizadas para sonegação fiscal ou para lavar o dinheiro obtido nas operações de compra e venda de bebidas, segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Os detalhes você confere na participação da comentarista Vilmara Fernandes.