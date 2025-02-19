Dinheiro de cidades que recusarem Acordo de Mariana ficará com mineradoras

Os valores destinados às cidades que não aderirem ao Acordo de Mariana vão ficar com as mineradoras, a Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton. No Espírito Santo, dos onze municípios afetados, cinco ainda avaliam a proposta. Para eles está previsto um total de mais de R$ 608 milhões, a serem pagos em 20 anos. A reparação é pelos danos causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério que atingiu o Rio Doce e o litoral capixaba. A exigência está prevista no texto do documento, homologado no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme detalha a comentarista Vilmara Fernandes.