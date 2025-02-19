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Justiça, Segurança e Cidadania

Dinheiro de cidades que recusarem Acordo de Mariana ficará com mineradoras

A exigência está prevista no documento que foi homologado em novembro do ano passado pelo STF

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 11:28

Publicado em 

19 fev 2025 às 11:28
Lama Rio Doce
Lama Rio Doce Crédito: Arte - Camilly Napoleão
Os valores destinados às cidades que não aderirem ao Acordo de Mariana vão ficar com as mineradoras, a Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton. No Espírito Santo, dos onze municípios afetados, cinco ainda avaliam a proposta. Para eles está previsto um total de mais de R$ 608 milhões, a serem pagos em 20 anos. A reparação é pelos danos causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério que atingiu o Rio Doce e o litoral capixaba. A exigência está prevista no texto do documento, homologado no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme detalha a comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA -19-02-25.mp3

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