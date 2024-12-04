Denúncia sobre esquema de herança no ES já tem data para ser julgada

Os desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Espírito Santo vão se reunir na próxima quinta-feira (12) para decidir o destino da denúncia contra 20 pessoas por suposto envolvimento em um esquema de saque de heranças. A investigação, que resultou na Operação Follow the Money, apontou a participação de advogados, juiz, ex-juiz, empresários e ex-servidor. O julgamento será presencial, como informa certidão anexada ao processo. Até o final do mês passado foram entregues as defesas de todos os denunciados e a avaliação do responsável pelo órgão que fez a investigação. Na quinta-feira (12), será decidido, por maioria simples dos 30 desembargadores, se a denúncia da Procuradoria-Geral de Justiça será aceita. Em caso positivo, é aberto um novo prazo para as defesas se manifestarem em relação à acusação. Posteriormente uma nova sessão do Pleno será marcada para decidir se vão manter ou não o recebimento da denúncia. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.