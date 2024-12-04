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Justiça, Segurança e Cidadania

Denúncia sobre esquema de herança no ES já tem data para ser julgada

Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 11:50

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

04 dez 2024 às 11:50
juízes, juiz
juízes, juiz Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Os desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Espírito Santo vão se reunir na próxima quinta-feira (12) para decidir o destino da denúncia contra 20 pessoas por suposto envolvimento em um esquema de saque de heranças. A investigação, que resultou na Operação Follow the Money, apontou a participação de advogados, juiz, ex-juiz, empresários e ex-servidor. O julgamento será presencial, como informa certidão anexada ao processo. Até o final do mês passado foram entregues as defesas de todos os denunciados e a avaliação do responsável pelo órgão que fez a investigação. Na quinta-feira (12), será decidido, por maioria simples dos 30 desembargadores, se a denúncia da Procuradoria-Geral de Justiça será aceita. Em caso positivo, é aberto um novo prazo para as defesas se manifestarem em relação à acusação. Posteriormente uma nova sessão do Pleno será marcada para decidir se vão manter ou não o recebimento da denúncia. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - CBN Justiça Segurança e Cidadania - 04-12-24

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