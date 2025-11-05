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Justiça, Segurança e Cidadania

Cidades do ES que recusaram Acordo de Mariana querem nova negociação

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 05 de Novembro de 2025 às 11:54

Publicado em 

05 nov 2025 às 11:54
lama no rio doce e tragedia de mariana imagens de satelite antes e depois da barragem de fundao e bento rodrigues em mariana 2985101
lama no rio doce e tragedia de mariana imagens de satelite antes e depois da barragem de fundao e bento rodrigues em mariana 2985101 Crédito: DigitalGlobe e Globalgeo Geotecnologias
Prefeitos de cidades do Espírito Santo que recusaram a adesão ao Acordo de Mariana querem retomar as negociações. Um deles, Lastênio Cardoso, de Baixo Guandu, informou que uma proposta já foi apresentada para a mineradora Samarco e suas controladoras, Vale e BHP Billiton. O fato ocorre oito meses após o encerramento do prazo de aceite ao plano de reparação, finalizado em março Na época, cinco gestores municipais recusaram a proposta de mais de R$ 656 milhões e decidiram aguardar a conclusão do julgamento de uma ação na Justiça da Inglaterra e outra na Holanda, com a expectativa de obter uma indenização de valor maior. A reparação é por danos causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora, localizada em Mariana (MG). O desastre que atingiu o Rio Doce até o litoral do Espírito Santo, completa dez anos nesta quarta-feira (5). 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania - 05-11-25.mp3

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