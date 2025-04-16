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Justiça, Segurança e Cidadania

Chacina na ilha: quatro são condenados a 592 anos por morte de jovens no ES

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 12:02

Publicado em 

16 abr 2025 às 12:02
Chacina da Ilha
Chacina da Ilha Crédito: Arte - Amarildo / Rede Gazeta
Após dois dias de julgamento, quatro pessoas foram condenadas a penas que totalizam 592 anos de prisão, a serem cumpridas em regime fechado, pelos crimes cometidos contra seis jovens, em 2020. Quatro deles morreram no local e outros dois sobreviveram feridos — um deles fingindo de morto —, no caso que ficou conhecido como a chacina da ilha. Foi determinado ainda o pagamento de 100 salários mínimos para a família de cada vítima de homicídio, bem como 50 salários mínimos para cada vítima de homicídio tentado, a pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), feito ao júri. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - Justiça, Segurança e Cidadania -16-04-25.mp3

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