Chacina na ilha: quatro são condenados a 592 anos por morte de jovens no ES

Após dois dias de julgamento, quatro pessoas foram condenadas a penas que totalizam 592 anos de prisão, a serem cumpridas em regime fechado, pelos crimes cometidos contra seis jovens, em 2020. Quatro deles morreram no local e outros dois sobreviveram feridos — um deles fingindo de morto —, no caso que ficou conhecido como a chacina da ilha. Foi determinado ainda o pagamento de 100 salários mínimos para a família de cada vítima de homicídio, bem como 50 salários mínimos para cada vítima de homicídio tentado, a pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), feito ao júri. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.