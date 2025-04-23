Antiga Codesa: caso milionário volta a ser julgado pela Justiça do ES

Um processo milionário envolvendo a antiga Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) voltou à pauta da Justiça do Estado. O caso envolve decisão de 2019 que determinou o pagamento de R$ 28 milhões à empresa TA Oil Distribuidora de Petróleo, e que foi suspensa no ano seguinte. No cenário do processo estão juiz e advogados, alvos de investigações do próprio Tribunal. Entre elas está a Follow the Money, que resultou em uma denúncia, já aceita pelo Judiciário, contra 20 pessoas por envolvimento em um suposto esquema de saque de heranças. A análise dos recursos será feita pelos desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A última decisão (acórdão) é de março do ano passado e foi favorável ao pagamento do valor, com três dos cinco votos dos desembargadores, que acompanharam os argumentos do relator do caso, Arthur José Neiva de Almeida. Na ocasião, ele promoveu mudanças nas datas para o cálculo, o que pode alterar o valor. Nesta terça-feira (22) estava sendo aguardado a inclusão do processo na pauta, o que não ocorreu. A expectativa agora é de que recursos apresentados sejam avaliados no dia 6 de maio. Ouça detalhes na participação da comentarista Vilmara Fernandes.