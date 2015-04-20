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JUSTIÇA NA PRÁTICA

Provas consideradas ilícitas podem ser desconsideradas em processos

Análise parte do caso da morte da ex-integrante do grupo de funk Gaiola das Popozudas, no Rio de Janeiro

Publicado em 20 de Abril de 2015 às 17:27

Publicado em 

20 abr 2015 às 17:27
O comentarista Júlio Pompeu fala sobre o caso envolvendo a morte da dançarina Amanda Bueno, que morava com o noivo, em Nova Iguaçu. Segundo a polícia, um vídeo mostra o homicídio, e é possível ver que Miltinho pegou a vítima pelo pescoço, bateu com a cabeça dela 11 vezes em uma pedra do jardim e deu 10 coronhadas na cabeça dela. Em seguida, entrou em casa, vestiu o colete à prova de balas e se armou com um revólver, três pistolas e uma espingarda calibre 12. Ao passar pelo corpo, deu tiros com a pistola e com a espingarda no rosto da vítima.Advogados alegam que esse vídeo foi roubado do sistema de vigilância e, por isso, não poderia ser usado no processo por ser considerado ilícito. Acompanhe a análise de Júlio sobre o tema.
CBN Justiça na Prática - Julio Pompeu - 20-04-15

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