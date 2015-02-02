O que é o abandono moral de uma criança?

Muitas crianças são abandonadas afetivamente e também financeiramente. Nosso comentarista Julio Pompeu explica o que é abandono moral. Ouça:
CBN Justiça na Prática - Julio Pompeu - 02-02-15
Publicado em 02 de Fevereiro de 2015 às 13:11
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