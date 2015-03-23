O combate ao enriquecimento ilícito de servidores públicos

A presidente vai encaminhar pedido de urgência para votação do projeto que possibilite a punição de agentes públicos que tenham enriquecimento incompatível com seus os ganhos. Há 10 anos, tramita na Congresso um projeto do deputado Eduardo Valverde (PT-RO) que inclui no Código Penal o enriquecimento ilícito e fixa pena de reclusão de dois a 12 anos, além de multa. A proposta está pronta para ir a Plenário. O comentarista Júlio Pompeu faz uma análise sobre as situações que envolvem o enriquecimento ilícito e como isso tem repercussões negativas no serviço público.