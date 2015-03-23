Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

JUSTIÇA NA PRÁTICA

O combate ao enriquecimento ilícito de servidores públicos

A presidente vai encaminhar pedido de urgência para votação do projeto que possibilite a punição

Publicado em 23 de Março de 2015 às 17:08

Publicado em 

23 mar 2015 às 17:08
A presidente vai encaminhar pedido de urgência para votação do projeto que possibilite a punição de agentes públicos que tenham enriquecimento incompatível com seus os ganhos. Há 10 anos, tramita na Congresso um projeto do deputado Eduardo Valverde (PT-RO) que inclui no Código Penal o enriquecimento ilícito e fixa pena de reclusão de dois a 12 anos, além de multa. A proposta está pronta para ir a Plenário. O comentarista Júlio Pompeu faz uma análise sobre as situações que envolvem o enriquecimento ilícito e como isso tem repercussões negativas no serviço público.
CBN Justiça na Prática - Julio Pompeu - 23-03-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo
Imagem de destaque
Ameaça de novo tarifaço: o saldo para o Espírito Santo
O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados