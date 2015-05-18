Morte do juiz Alexandre Martins vai à júri dia 25 de maio

Dois dos três acusados de serem os mandantes do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho devem ir a júri na próxima segunda-feira, 25 de maio. Após doze anos de ocorrido o crime, vão sentar no banco dos réus o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. No quadro Justiça na Prática desta segunda-feira (18), o comentarista Julio Pompeu explica como funciona um júri.