Deputados voltam a se reunir para votar redução da maioridade penal

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados volta a se reunir nesta segunda-feira (30) para tentar votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A redução da maioridade penal tramita na Câmara há 22 anos.

Your browser does not support the audio element. CBN Justiça na Prática - Julio Pompeu - 30-03-15

O medo da criminalidade generalizada faz que a população defenda a proposta, mas o jurista ressalta que reduzir a maioridade apenas não mudará este cenário. Na semana passada, foram três tentativas de votar o projeto. Houve muito bate-boca entre os parlamentares e também manifestações de movimentos sociais contra e a favor da proposta.