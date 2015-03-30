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Deputados voltam a se reunir para votar redução da maioridade penal

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados volta a se reunir nesta segunda-feira (30) para tentar votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos

Publicado em 30 de Março de 2015 às 14:06

Publicado em 

30 mar 2015 às 14:06
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados volta a se reunir nesta segunda-feira (30) para tentar votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A redução da maioridade penal tramita na Câmara há 22 anos.
CBN Justiça na Prática - Julio Pompeu - 30-03-15
O medo da criminalidade generalizada faz que a população defenda a proposta, mas o jurista ressalta que reduzir a maioridade apenas não mudará este cenário. Na semana passada, foram três tentativas de votar o projeto. Houve muito bate-boca entre os parlamentares e também manifestações de movimentos sociais contra e a favor da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados volta a se reunir nesta segunda-feira (30) para tentar votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A redução da maioridade penal tramita na Câmara há 22 anos. O medo da criminalidade generalizada faz que a população defenda a proposta, mas o jurista ressalta que reduzir a maioridade apenas não mudará este cenário.  Na semana passada, foram três tentativas de votar o projeto. Houve muito bate-boca entre os parlamentares e também manifestações de movimentos sociais contra e a favor da proposta.

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