Crise política do governo Dilma evidencia o parlamentarismo branco

O comentarista Julio Pompeu explica como que a crise econômica aliada a baixa popularidade da presidente Dilma Rousseff dá poder ao Legislativo, num fenômeno chamado de parlamentarismo branco.
- Julio Pompeu - 13-04-15.mp3
Publicado em 13 de Abril de 2015 às 16:51
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