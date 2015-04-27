Compromisso do Brasil garantiu extradição de Pizzolato

A Polícia Federal deverá buscar nos próximos dias, na Itália, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, condenado no esquema do mensalão. A decisão do governo italiano sobre a extradição de Pizzolato foi baseada em compromisso do governo brasileiro de que há presídios no Brasil com boas condições para o ex-diretor cumprir sua pena.
CBN Justiça na Prática - Julio Pompeu - 27-04-15
A defesa de Pizzolato na Itália argumentava que os presídios no país desrespeitam os direitos humanos. Ele fugiu para a Itália para escapar de pena por lavagem de dinheiro e peculato no processo do mensalão, que envolvia compra de apoio político para o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.