Compromisso do Brasil garantiu extradição de Pizzolato

A Polícia Federal deverá buscar nos próximos dias, na Itália, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, condenado no esquema do mensalão. A decisão do governo italiano sobre a extradição de Pizzolato foi baseada em compromisso do governo brasileiro de que há presídios no Brasil com boas condições para o ex-diretor cumprir sua pena.