"Judy" e "Sonic": as estreias da semana

No Em Cartaz desta quinta-feira (13), Rafael Braz destacou "Judy: Muito Além do Arco-Íris" e "Sonic", as duas estreias da semana nos cinemas do Espírito Santo. O primeiro acompanha parte da carreira de Judy Garland, em um momento difícil em que estava envolvida com álcool e remédios. O segundo filme levou às telonas o porco-espinho azul, famoso pelos games. Confira a análise:

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Judy: Muito além do Arco-Íris: Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée Zellweger) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho a mantenha afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco;