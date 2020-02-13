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EM CARTAZ

"Judy" e "Sonic": as estreias da semana

Cinebiografia de Judy Garland e adaptação de game

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:16

Publicado em 

13 fev 2020 às 19:16
No Em Cartaz desta quinta-feira (13), Rafael Braz destacou "Judy: Muito Além do Arco-Íris" e "Sonic", as duas estreias da semana nos cinemas do Espírito Santo. O primeiro acompanha parte da carreira de Judy Garland, em um momento difícil em que estava envolvida com álcool e remédios. O segundo filme levou às telonas o porco-espinho azul, famoso pelos games. Confira a análise:
Em Cartaz - 13-02-20.mp3
Judy: Muito além do Arco-Íris: Inverno de 1968. Com a carreira em baixa, Judy Garland (Renée Zellweger) aceita estrelar uma turnê em Londres, por mais que tal trabalho a mantenha afastada dos filhos menores. Ao chegar ela enfrenta a solidão e os conhecidos problemas com álcool e remédios, compensando o que deu errado em sua vida pessoal com a dedicação no palco;
Sonic: Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman (Jim Carrey), um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.
 

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