Jojo Rabbit e Aves de Rapina são os destaques da semana

Uma criança alemã que tem como amigo imaginário Adolf Hitler em meio à Alemanha nazista é o mote principal de "Jojo Rabbit", longa que está indicado ao Oscar em seis categorias. Já "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa", traz uma Arlequina pós término com o Coringa em meio a muitas cores. Confira a crítica!

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SINOPSES

Jojo Rabbit: Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue.