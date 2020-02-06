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EM CARTAZ

Jojo Rabbit e Aves de Rapina são os destaques da semana

Sátira com a Alemanha nazista e vilã do Batman estrearam nas telonas do ES

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:08

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:08
Uma criança alemã que tem como amigo imaginário Adolf Hitler em meio à Alemanha nazista é o mote principal de "Jojo Rabbit", longa que está indicado ao Oscar em seis categorias. Já "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa", traz uma Arlequina pós término com o Coringa em meio a muitas cores. Confira a crítica! 
Em Cartaz - 06-02-20.mp3
SINOPSES
Jojo Rabbit: Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue.
Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa: Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City.
 

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