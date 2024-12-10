Você conhece os diferentes tipos de cinto de segurança? Entenda!

Cinto de segurança Crédito: Freepik

O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Essa regra está prevista no artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Não importa se você está no banco da frente ou no de trás, o cinto é indispensável para sua segurança. E quem não cumpre essa exigência comete uma infração grave, que resulta em multa e pontos na carteira de habilitação. Nesta edição do "Direção Segura", o inspetor, da Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, fala sobre a importância do cinto e, ainda, explica os diferentes tipos de cinto.

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- Cinto de segurança dois pontos ---> Cinto com dois pontos de fixação; protege a cintura e reduz o risco de ser projetado para frente em uma colisão; comum em ônibus e no banco traseiro do meio

- Cinto de segurança três pontos ---> Cinto em formato de "Y"; protege a cintura, ombros, tórax e bacia, distribuindo o impacto por uma área maior do corpo;

- Cinto de quatro pontos ---> Cinto com quatro pontos de fixação; envolve o tórax, proporcionando maior proteção em capotamentos e colisões severas; encontrado em jipes e carros de trilhas

---> Cinto de cinco pontos: Cinto com cinco pontos de fixação, incluindo uma cinta entre as pernas; oferece proteção máxima, especialmente em competições e para crianças em cadeirinhas; utilizado em competições de alta performance e cadeirinhas infantis;

---> Cinto de seis pontos: Cinto com seus pontos de fixação, abrangendo ombros, cintura e pernas; indicado para carros de turismo, corridas e trilhas.