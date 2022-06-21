Vendeu o carro e não transferiu? Saiba o que pode acontecer

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor Felipe Sant'anna, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), explica o que pode acontecer caso o proprietário venda o veículo e não transfira a documentação. A transferência de veículo é um procedimento administrativo que, obrigatoriamente, deve ser feito na mudança da propriedade do veículo. O primeiro passo é o vendedor comunicar a venda junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Quando a transferência é comunicada pelo vendedor, o comprador deve tomar as providências para não levar a multa por não transferir veículo em 30 dias. Além disso, a multa conta com uma medida administrativa de remoção do veículo para que sejam sanadas as irregularidades. Acompanhe!