Venda de motos elétricas aumenta; o que você precisa saber sobre elas

A venda de motos elétricas cresceu consideravelmente em todo o país nos últimos meses. Segundo dados da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave), até maio deste ano foram emplacadas 3.062 motos do tipo no Brasil (incluindo triciclos e scooters), um crescimento de cerca de nove vezes ou superior a 878% quando comparado com o mesmo período do ano passado (313 unidades). Diante desse cenário, nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna, esclarece as principais dúvidas sobre como funcionam essas motos e regras de circulação no trânsito.