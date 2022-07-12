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Venda de motos elétricas aumenta; o que você precisa saber sobre elas

Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 12:04

Publicado em 

12 jul 2022 às 12:04
Moto elétrica
Moto elétrica Crédito: Scooter/Divulgação
A venda de motos elétricas cresceu consideravelmente em todo o país nos últimos meses. Segundo dados da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave), até maio deste ano foram emplacadas 3.062 motos do tipo no Brasil (incluindo triciclos e scooters), um crescimento de cerca de nove vezes ou superior a 878% quando comparado com o mesmo período do ano passado (313 unidades). Diante desse cenário, nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna, esclarece as principais dúvidas sobre como funcionam essas motos e regras de circulação no trânsito. 
Direção Segura - 12-07-22

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