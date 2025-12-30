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Direção Segura

Vai viajar? Saiba o que rende multa no trânsito!

A inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, é quem detalha

Publicado em 30 de Dezembro de 2025 às 12:06

Publicado em 

30 dez 2025 às 12:06
Uso da buzina de forma exagerada e sem motivo pode gerar multa
Uso da buzina de forma exagerada e sem motivo pode gerar multa Crédito: Freepik
Com as festas de fim de ano e a chegada do recesso, é quase natural tirar o carro da garagem e dirigir rumo às férias. A ansiedade de por o pé na estrada, porém, não pode fazer com que o condutor cometa algumas infrações de trânsito. Ações que parecem inofensivas, como dirigir de chinelos ou passar protetor solar enquanto o carro está parado, podem levar a multas e perda de pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti, tira as dúvidas dos ouvintes e relembra o que é permitido ou não durante a direção. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 30-12-25.mp3

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