Uso irregular de sirene e giroflex é infração grave e pode render até apreensão do carro

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor Felipe Sant'anna, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), fala sobre o uso irregular de sirenes e giroflex. Várias cidades brasileiras já registram aumento da infração, que é grave e rende pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa. Somente em São Paulo, mais de 2,8 mil motoristas já foram autuados. Os equipamentos são encontrados no comércio de rua e na internet por valores que variam entre R$ 100 e R$ 300. A venda não é proibida, mas no caso de veículos, a utilização é regulamentada e exclusiva para situações de polícia e fiscalização, socorro de incêndio e salvamento, escolta e alguns serviços de utilidade pública. Acompanhe as explicações completas!