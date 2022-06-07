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Direção Segura

Uso irregular de sirene e giroflex é infração grave e pode render até apreensão do carro

O inspetor Felipe Sant'anna, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), fala sobre o uso irregular de sirenes e giroflex

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 11:58

Publicado em 

07 jun 2022 às 11:58
Giroflex
Giroflex Crédito: Freepik
Nesta edição do Direção Segura, o inspetor Felipe Sant'anna, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), fala sobre o uso irregular de sirenes e giroflex. Várias cidades brasileiras já registram aumento da infração, que é grave e rende pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa. Somente em São Paulo, mais de 2,8 mil motoristas já foram autuados. Os equipamentos são encontrados no comércio de rua e na internet por valores que variam entre R$ 100 e R$ 300. A venda não é proibida, mas no caso de veículos, a utilização é regulamentada e exclusiva para situações de polícia e fiscalização, socorro de incêndio e salvamento, escolta e alguns serviços de utilidade pública. Acompanhe as explicações completas!
Direção Segura - 07-06-22
O QUE DIZ A LEI:
- Veículo que estiver utilizando iluminação vermelha intermitente ou rotativa e alarme sonoro sem autorização:
Infração grave
Multa de R$ 195,23
Retenção do veículo
5 pontos na CNH
- Veículo que estiver com alarme ou equipamento acionado produzindo sons contínuos ou intermitentes assemelhados aos de socorro e da polícia:
Infração media
Multa de R$ 130,16
4 pontos na CNH
- Veículo que não seja de utilizada pública, equipado com dispositivo de iluminação intermitente ou rotativa âmbar ou qualquer cor:
Infração grave
Multa de R$ 195,23
Retenção do veículo 5 pontos na CNH

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