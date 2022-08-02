Uso do celular ao volante: multa e pontos na CNH

Em março deste ano, o Reino Unido estabeleceu multa pesada de 1.000 libras esterlinas (cerca de R$ 6.500) para quem for flagrado manuseando um aparelho celular ao volante. Em caso de reincidências, o motorista sofre um processo de cassação definitiva da licença para dirigir. Desde ano também os motoristas do Reino Unido estão proibidos de filmar ou pesquisar alguma playlist nos seus celulares. As novas regras fazem parte de um endurecimento nas leis de segurança no trânsito por parte do governo. Atualmente já é ilegal fazer ligações ou enviar mensagens de textos enquanto dirige, a única exceção é caso seja uma emergência. E no Brasil? O que diz a legislação sobre o uso do celular ao volante? Tema desta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna.