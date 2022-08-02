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Direção Segura

Uso do celular ao volante: multa e pontos na CNH

Tema desta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da PRF-ES, Felipe Sant'anna

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:06

Publicado em 

02 ago 2022 às 12:06
celular e direção
celular e direção Crédito: Pixabay
Em março deste ano, o Reino Unido estabeleceu multa pesada de 1.000 libras esterlinas (cerca de R$ 6.500) para quem for flagrado manuseando um aparelho celular ao volante. Em caso de reincidências, o motorista sofre um processo de cassação definitiva da licença para dirigir. Desde ano também os motoristas do Reino Unido estão proibidos de filmar ou pesquisar alguma playlist nos seus celulares. As novas regras fazem parte de um endurecimento nas leis de segurança no trânsito por parte do governo. Atualmente já é ilegal fazer ligações ou enviar mensagens de textos enquanto dirige, a única exceção é caso seja uma emergência. E no Brasil? O que diz a legislação sobre o uso do celular ao volante? Tema desta edição do "Direção Segura", com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna. 
Direção Segura - 02-08-22
De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 252 do Novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista que segurar ou manusear o telefone celular enquanto dirige estará cometendo uma infração gravíssima. Em resumo, o motorista terá que pagar uma multa de R$ 293,47. Além disso, levará sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Lembrando que este Parágrafo Único foi adicionado em 2016 por meio da Lei nº 13.281/2016.

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