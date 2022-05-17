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Direção Segura

Três acessórios automotivos que dão multa se forem utilizados incorretamente

Ouça as explicações do  inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Izaque Rohr

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 12:02

Publicado em 

17 mai 2022 às 12:02
Carro SUV
Carro SUV Crédito: Pexels
Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Izaque Rohr destaca os acessórios automotivos que podem render multa e ponto na carteira ao motorista em caso de uso incorreto. São alterações que mexem principalmente nas especificações originais do veículo e são balizadas por uma série de regras. Acompanhe!
Direção Segura - 17-05-22.mp3
OS ACESSÓRIOS:
Película escura: películas espelhadas são totalmente proibidas, já que as películas fumês devem ter transparência mínima de 75% no para-brisa, 70% nos vidros laterais dianteiros e 28% no restante dos vidros (das portas traseiras e do vidro de trás);
Fitas de led: é permitido colocar fitas de led apenas do lado de fora dos faróis ou da lataria. Instalações internas que alterem ou comprometam a parte elétrica devem ser validadas pelo Denatran;
Farol de xenôn: Precisa vir instalado de fábrica e ainda precisam ter limpadores da lente, algo que a maioria dos carros que vemos nas ruas com esse tipo de farol não possuem.

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