Três acessórios automotivos que dão multa se forem utilizados incorretamente

Carro SUV Crédito: Pexels

Nesta edição do Direção Segura, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Izaque Rohr destaca os acessórios automotivos que podem render multa e ponto na carteira ao motorista em caso de uso incorreto. São alterações que mexem principalmente nas especificações originais do veículo e são balizadas por uma série de regras. Acompanhe!

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OS ACESSÓRIOS:

Película escura: películas espelhadas são totalmente proibidas, já que as películas fumês devem ter transparência mínima de 75% no para-brisa, 70% nos vidros laterais dianteiros e 28% no restante dos vidros (das portas traseiras e do vidro de trás);

Fitas de led: é permitido colocar fitas de led apenas do lado de fora dos faróis ou da lataria. Instalações internas que alterem ou comprometam a parte elétrica devem ser validadas pelo Denatran;