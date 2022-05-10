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Direção Segura

Transporte de pets no carro: conheça os cuidados e o que é proibido

Quem explica é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Izaque Rohr

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mai 2022 às 12:02
É preciso cuidado e atenção para transportar seu pet com segurança dentro do carro
É preciso cuidado e atenção para transportar seu pet com segurança dentro do carro Crédito: Pexels
Nesta edição do Direção Segura, o assunto é o transporte de pets nos automóveis! O inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) Izaque Rohr explica que transportar inadequadamente os animais dentro do veículo pode gerar multa e penalidade por pontos na carteira de habilitação. São infrações como deixar o pet solto, o cachorro colocar a cabeça para fora da janela e deixar o animal no colo do motorista. Para evitar acidentes e respeitar o que a lei exige, a opção é uma variedade de acessórios que podem ser adotados no dia a dia. São eles o assento para pet com cinto, a bolsa de transporte, a caixa de transporte e a bolsa de transporte expansível, por exemplo. Acompanhe!
Direção Segura - 10-05-22.mp3

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