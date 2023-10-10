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Direção Segura

"Tive o veículo roubado e clonado: o que fazer?" PRF explica!

Ouça a participação do  inspetor da PRF-ES, Wagner Motta

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 12:26

Publicado em 

10 out 2023 às 12:26
roubo carro
roubo carro Crédito: Pixabay
Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) aponta que no período de 1º de janeiro a outubro deste ano já foram recuperados, no Estado, 235 veículos roubados e/ou clonados por parte da PRF. Uma média de 26 veículos por mês, quase um por dia. Na semana passada, por exemplo, foram nove veículos clonados apreendidos. Nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da PRF-ES, Wagner Motta, fala sobre o assunto e aborda como os motoristas devem proceder caso tenham um veículo roubado ou clonado. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 10-10-23.mp3

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