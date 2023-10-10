"Tive o veículo roubado e clonado: o que fazer?" PRF explica!

Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) aponta que no período de 1º de janeiro a outubro deste ano já foram recuperados, no Estado, 235 veículos roubados e/ou clonados por parte da PRF. Uma média de 26 veículos por mês, quase um por dia. Na semana passada, por exemplo, foram nove veículos clonados apreendidos. Nesta edição do "Direção Segura", o inspetor da PRF-ES, Wagner Motta, fala sobre o assunto e aborda como os motoristas devem proceder caso tenham um veículo roubado ou clonado. Ouça a conversa completa!