Teve o carro roubado? PRF orienta sobre como proceder nesse tipo de ocorrência!

Nesta edição do "Direção Segura", vai o alerta: caso tenha o carro roubado ou furtado, é necessário tomar providências o quanto antes para que a situação não gere ainda mais incômodo ao proprietário do veículo. Entre as orientações estão, por exemplo, priorizar o boletim de ocorrência. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal conta com um serviço de alerta instantâneo de roubo e furto de veículos, chamado de Sinal (Sistema Nacional de Alarmes). O serviço alerta a corporação sobre ocorrências dessas modalidades de crime e é uma forma para dificultar a fuga com seu carro para outras cidades, Estados e países. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, traz as orientações. Ouça a conversa completa!