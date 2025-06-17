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Direção Segura

Teve o carro roubado? PRF orienta sobre como proceder nesse tipo de ocorrência!

Ouça as explicações da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Ludmila Tavares

Publicado em 17 de Junho de 2025 às 12:36

Publicado em 

17 jun 2025 às 12:36
O Espírito Santo tem atualmente 503 veículos com restrição de furto e roubo
 furto e roubo Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Direção Segura", vai o alerta: caso tenha o carro roubado ou furtado, é necessário tomar providências o quanto antes para que a situação não gere ainda mais incômodo ao proprietário do veículo. Entre as orientações estão, por exemplo, priorizar o boletim de ocorrência. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal conta com um serviço de alerta instantâneo de roubo e furto de veículos, chamado de Sinal (Sistema Nacional de Alarmes). O serviço alerta a corporação sobre ocorrências dessas modalidades de crime e é uma forma para dificultar a fuga com seu carro para outras cidades, Estados e países. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, traz as orientações. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura -17-06-25.mp3

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