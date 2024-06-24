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Pit Stop CBN

Tem o seu palpite? Os carros mais vendidos do mundo!

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 12:02

Publicado em 

24 jun 2024 às 12:02
Tesla Model 3
Tesla Modelo 3  Crédito: Tesla/Divulgação
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque um levantamento em 115 países que apontou quais foram os carros mais vendidos do mundo em 2023. O ranking foi publicado pelo perfil Car Industry Analysis e corresponde a 151 mercados em todo o mundo com dados e estimativas reais. Segundo os números, foram 1,223 milhão de unidades do Tesla Model Y vendidas, que garante o topo da tabela. As informações são do “Autoesporte”. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 24-06-24.mp3

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