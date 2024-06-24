Tem o seu palpite? Os carros mais vendidos do mundo!

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque um levantamento em 115 países que apontou quais foram os carros mais vendidos do mundo em 2023. O ranking foi publicado pelo perfil Car Industry Analysis e corresponde a 151 mercados em todo o mundo com dados e estimativas reais. Segundo os números, foram 1,223 milhão de unidades do Tesla Model Y vendidas, que garante o topo da tabela. As informações são do “Autoesporte”. Ouça a conversa completa!