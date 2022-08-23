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Sinal vermelho: nova lei permite "furar" o semáforo fechado?

O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna, fala sobre o assunto

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 12:04

Publicado em 

23 ago 2022 às 12:04
Semáforo, sinal vermelho
Semáforo, sinal vermelho Crédito: Canva
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é sinal O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que, via de regra, desrespeitar o semáforo fechado gera infração de trânsito. A conduta é uma infração de natureza gravíssima que gera multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na habilitação. No entanto, essa determinação conta com uma exceção trazida pela Nova Lei de Trânsito – em vigor desde abril de 2021. Há uma exceção prevista no artigo 44-A do CTB que menciona a liberação da conversão à direita, diante de sinal fechado, sempre que houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Antes desta mudança na regra, a parada era obrigatória em qualquer situação. O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna, fala sobre o assunto. 
Direção Segura - 23-08-22

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