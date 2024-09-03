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Direção Segura

Segurança viária: como motorista deve se comportar em meio aos eventos climáticos?

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 12:06

Publicado em 

03 set 2024 às 12:06
Fumaça de incêndio gera acidentes no Contorno do Mestre Álvaro na Serra
Fumaça de incêndio gera acidentes no Contorno do Mestre Álvaro na Serra Crédito: Reprodução
Na última semana, um incêndio em vegetação de turfa fechou os acessos ao Contorno Mestre Álvaro, na Serra e provocou um engavetamento com, pelo menos, nove carros, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No Estado, bem como pelo país, o clima seco tem propiciado o aumento dos focos de incêndio na vegetação. É nesse contexto que aparece o assunto em destaque nesta edição do "Direção Segura": quando há fumaça na estrada, como o motorista deve se comportar. E não apenas nessas situações, mas quando acontecem outros eventos climáticos: índices mais altos de neblina, chuva, baixa visibilidade. A Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, traz as orientações. Ouça a conversa completa!
CBN -Direção Segura - 03-09-24.mp3

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