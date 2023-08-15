Segurança no trânsito: cuidados e orientações para ciclistas!

Nesta edição do "Direção Segura" o assunto em destaque são os ciclistas e o convívio no trânsito. No próximo dia 19 de agosto, no sábado, é recordado o Dia Nacional do Ciclista, que passou a fazer parte do calendário oficial brasileiro desde 2018, após aprovação de projeto no Congresso Nacional. O dia é uma homenagem ao ciclista Pedro Davison que morreu em 19 de agosto de 2006, em Brasília, depois de ser atropelado por um motorista que dirigia em alta velocidade e embriagado. A proposta de criação da data também é para incentivar o respeito ao ciclista e o uso da bicicleta nos deslocamentos diários. Diante desse cenário, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra, explica cuidados e orientações de segurança para os ciclistas no trânsito. Ouça a conversa completa!