Segurança no carro: é importante manter cinto do banco traseiro preso mesmo sem passageiro

Segurança no carro é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". A Direção Geral de Trânsito (DGT) da Espanha, mencionada em artigo do jornal espanhol El País, destaca o chamado “efeito elefante” num acidente de carro. Isto pressupõe que, a uma velocidade de 60 km/h, o impacto de uma pessoa de 75 kg contra o banco dianteiro pode ser equivalente a uma força de 4,2 toneladas. Agora, se não houver pessoas ocupando os bancos traseiros do carro, o risco não é eliminado, já que o efeito elefante também pode ocorrer em outros casos. As informações são do jornal "O Globo". Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, é quem fala sobre o tema.