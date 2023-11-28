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Direção Segura

Segurança no carro: é importante manter cinto do banco traseiro preso mesmo sem passageiro

Ouça a participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wagner Motta

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 12:04

Publicado em 

28 nov 2023 às 12:04
Cinto de segurança
Cinto de segurança Crédito: Freepik
Segurança no carro é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". A Direção Geral de Trânsito (DGT) da Espanha, mencionada em artigo do jornal espanhol El País, destaca o chamado “efeito elefante” num acidente de carro. Isto pressupõe que, a uma velocidade de 60 km/h, o impacto de uma pessoa de 75 kg contra o banco dianteiro pode ser equivalente a uma força de 4,2 toneladas. Agora, se não houver pessoas ocupando os bancos traseiros do carro, o risco não é eliminado, já que o efeito elefante também pode ocorrer em outros casos. As informações são do jornal "O Globo". Nesta edição do Direção Segura, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, é quem fala sobre o tema.
CBN - Direção Segura - 28-11-23.mp3

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