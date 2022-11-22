Saiba quais são as infrações campeãs de multas nas estradas

Nesta edição do "Direção Segura", o destaque são as infrações campeãs de multas nas estradas brasileiras. A proximidade do verão e do final de ano é sempre sinônimo de estradas mais lotadas. Muitas pessoas aproveitam para visitar família, amigos e gozar de um merecido descanso. É por isso que, especialmente nessa época, é preciso ter atenção redobrada no trânsito. Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que a infração recordista no Espírito Santo é o excesso de velocidade, com mais de 150 mil notificações registradas nos últimos dois anos. Ouça detalhes na participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna. Ultrapassagem em faixa continua e não utilizar cinto de segurança também estão entre as infrações mais registradas.