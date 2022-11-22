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Direção Segura

Saiba quais são as infrações campeãs de multas nas estradas

Quem detalha é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 12:04

Publicado em 

22 nov 2022 às 12:04
Manifestação de caminhoneiros na BR-101, no Espírito Santo
 BR-101, no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do "Direção Segura", o destaque são as infrações campeãs de multas nas estradas brasileiras. A proximidade do verão e do final de ano é sempre sinônimo de estradas mais lotadas. Muitas pessoas aproveitam para visitar família, amigos e gozar de um merecido descanso. É por isso que, especialmente nessa época, é preciso ter atenção redobrada no trânsito. Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que a infração recordista no Espírito Santo é o excesso de velocidade, com mais de 150 mil notificações registradas nos últimos dois anos. Ouça detalhes na participação do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna. Ultrapassagem em faixa continua e não utilizar cinto de segurança também estão entre as infrações mais registradas. 
Direção Segura - 22-11-22.mp3

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