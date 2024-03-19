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Direção Segura

Saiba quais distrações aumentam o risco de assaltos no trânsito

Ouça a participação do policial rodoviário federal, Maurício Belshoff

Publicado em 19 de Março de 2024 às 12:09

Publicado em 

19 mar 2024 às 12:09
roubo carro
roubo carro Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Direção Segura", o policial rodoviário federal Maurício Belshoff fala quais as principais distrações que aumentam os riscos de assaltos a motoristas. Somente durante o ano de 2023, mais de 6.700 veículos foram roubados ou furtados no Espírito Santo, segundo a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV). De itens expostos à desatenção no embarque e desembarque, alguns comportamentos e descuidos acabam atraindo a atenção de criminosos e aumentando os riscos desses tipos de ocorrências. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 19-03-24

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