Saiba quais distrações aumentam o risco de assaltos no trânsito

Nesta edição de "Direção Segura", o policial rodoviário federal Maurício Belshoff fala quais as principais distrações que aumentam os riscos de assaltos a motoristas. Somente durante o ano de 2023, mais de 6.700 veículos foram roubados ou furtados no Espírito Santo, segundo a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRFV). De itens expostos à desatenção no embarque e desembarque, alguns comportamentos e descuidos acabam atraindo a atenção de criminosos e aumentando os riscos desses tipos de ocorrências. Ouça a conversa completa!