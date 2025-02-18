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Direção Segura

Saiba os riscos de acidentes com motos de altas cilindradas

Ouça a participação da inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 12:03

Publicado em 

18 fev 2025 às 12:03
Acidente na BR 262 no domingo (16)
Acidente na BR 262 no domingo (16) Crédito: Leitor A Gazeta
No último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) registrou um acidente grave envolvendo quatro motos de altas cilindradas no km 78 da BR-262, em Domingos Martins. Duas motos seguiam no sentido Vitória e as outras no sentido Minas Gerais. Segundo apuração preliminar, uma das motocicletas - que seguia sentido Vitória - teria perdido o controle e ocasionado as colisões. Dois condutores morreram e outros dois ficaram feridos. Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares, resgata o caso e explica quais os riscos de acidentes com motos de altas cilindradas. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 18-02-25.mp3

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