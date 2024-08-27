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Direção Segura

Saiba como funcionam as vagas reservadas de estacionamento

Ouça a participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 12:04

Publicado em 

27 ago 2024 às 12:04
Estacionamento, vaga, especial, idosos, pessoas com deficiência
Estacionamento, vaga, especial, idosos, pessoas com deficiência Crédito: PMV/Samira Gasparini
O assunto em destaque nesta edição do "Direção Segura" é sugestão de ouvinte Antônio Carlos. Como funcionam as vagas para idosos? Uma licença vale para todos os municípios?". E para as demais condições especiais, como deficientes físicos, grávidas e autistas? A resolução nº 965, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos. Entre elas, a área de estacionamento para veículo de pessoa com deficiência; área de estacionamento para veículo de pessoa idosa e reservadas ao estacionamento de veículos conduzidos por, ou que transportem, pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade. Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 27-08-24.mp3

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