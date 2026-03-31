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Direção Segura

Renovação de CNH conforme a idade: conheça as regras

Quem explica é a Inspetora da PRF, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 31 de Março de 2026 às 12:07

Publicado em 

31 mar 2026 às 12:07
Exame toxicológico será exigido para renovar CNH
CNH Crédito: Lidiane Cuiabano/Detran-MT
Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti, traz como destaque quais são as regras para a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) conforme a idade do motorista brasileiro. Após os 50 anos, por exemplo, a principal mudança na CNH é a redução do prazo de validade, que passa de 10 para 5 anos, exigindo renovações mais frequentes. Os exames continuam obrigatórios: médico para todos, psicológico para quem exerce atividade remunerada e toxicológico para categorias C, D e E e tendem a ser mais rigorosos com a idade. Além disso, o médico pode reduzir ainda mais o prazo de validade conforme as condições de saúde, e, em alguns casos, pode haver renovação automática. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 31-03-26.mp3

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