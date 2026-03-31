Renovação de CNH conforme a idade: conheça as regras

Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti, traz como destaque quais são as regras para a renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) conforme a idade do motorista brasileiro. Após os 50 anos, por exemplo, a principal mudança na CNH é a redução do prazo de validade, que passa de 10 para 5 anos, exigindo renovações mais frequentes. Os exames continuam obrigatórios: médico para todos, psicológico para quem exerce atividade remunerada e toxicológico para categorias C, D e E e tendem a ser mais rigorosos com a idade. Além disso, o médico pode reduzir ainda mais o prazo de validade conforme as condições de saúde, e, em alguns casos, pode haver renovação automática. Ouça a conversa completa!