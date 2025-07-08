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Direção Segura

Recesso: número de acidentes cresce em vias federais durante férias escolares

Ouça entrevista com a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Ludmila Tavares

Publicado em 08 de Julho de 2025 às 12:04

Publicado em 

08 jul 2025 às 12:04
Ultrapassagem, estrada, trânsito
Ultrapassagem, estrada, trânsito Crédito: Pixabay
Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Ludmila Tavares, fala dos cuidados que devem ser tomados pelos condutores durante o período de férias escolares. Durante o recesso de meio de ano, famílias costumam se deslocar rumo à praia ou montanhas para aproveitar os momentos com as crianças e adolescentes. O maior fluxo de veículos nas estradas, porém, pode contribuir para o aumento no número de acidentes. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - Direção Segura - 08-07-25.mp3

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