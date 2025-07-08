Recesso: número de acidentes cresce em vias federais durante férias escolares

Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, Ludmila Tavares, fala dos cuidados que devem ser tomados pelos condutores durante o período de férias escolares. Durante o recesso de meio de ano, famílias costumam se deslocar rumo à praia ou montanhas para aproveitar os momentos com as crianças e adolescentes. O maior fluxo de veículos nas estradas, porém, pode contribuir para o aumento no número de acidentes. Ouça a conversa completa e entenda!