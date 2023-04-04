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Direção Segura

Radar desregulado: como saber se falta de inspeção te rendeu multa injusta

Ouça a participação do  Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ricardo Alves Santos

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 12:01

Publicado em 

04 abr 2023 às 12:01
Radar
Radar Crédito: Fernando Madeira
As leis garantem que, quando há (de fato) alguma irregularidade por partes dos órgãos de trânsito, eles têm o dever de considerar os argumentos para a anulação da penalidade de trânsito. Por isso, no caso das multas por radares de fiscalização eletrônica, vale ficar atento sobre a última vez que o aparelho recebeu a inspeção obrigatória pelo Inmetro. Há vários casos em que um radar sem inspeção fica desregulado e sai aplicando multas indevidas. Esse é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ricardo Alves Santos. 
Direção Segura - 04-04-23.mp3

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