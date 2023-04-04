Radar desregulado: como saber se falta de inspeção te rendeu multa injusta

As leis garantem que, quando há (de fato) alguma irregularidade por partes dos órgãos de trânsito, eles têm o dever de considerar os argumentos para a anulação da penalidade de trânsito. Por isso, no caso das multas por radares de fiscalização eletrônica, vale ficar atento sobre a última vez que o aparelho recebeu a inspeção obrigatória pelo Inmetro. Há vários casos em que um radar sem inspeção fica desregulado e sai aplicando multas indevidas. Esse é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ricardo Alves Santos.