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Direção Segura

Qual a diferença entre dirigir dentro da cidade e na estrada? PRF explica!

Quem fala sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 12:05

Publicado em 

08 nov 2022 às 12:05
Mulheres na direção
direção Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é a diferença entre dirigir na estrada e dentro das cidades. Aproximando-se de mais um feriado, o motorista deve ficar atento aos procedimentos de segurança que devem ser adotados antes de seguirem no trânsito. Nem todos se dão conta, mas há diferenças entre dirigir na cidade e na estrada. Este aspecto é, inclusive, um dos motivos apontados como causas de acidentes. Quem fala sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna. 
Direção Segura - 08-11-22.mp3

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