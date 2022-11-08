Qual a diferença entre dirigir dentro da cidade e na estrada? PRF explica!

Nesta edição do "Direção Segura" o tema em destaque é a diferença entre dirigir na estrada e dentro das cidades. Aproximando-se de mais um feriado, o motorista deve ficar atento aos procedimentos de segurança que devem ser adotados antes de seguirem no trânsito. Nem todos se dão conta, mas há diferenças entre dirigir na cidade e na estrada. Este aspecto é, inclusive, um dos motivos apontados como causas de acidentes. Quem fala sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Felipe Sant'anna.