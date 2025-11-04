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Direção Segura

Quais são as regras para transporte de cargas em cima do carro? PRF explica!

Ouça detalhes na participação da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 04 de Novembro de 2025 às 12:27

Publicado em 

04 nov 2025 às 12:27
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada Crédito: Divulgação
O assunto em destaque nesta edição do "Direção Segura" é motivado por meio da dúvida do ouvinte [Giovani]. Ele questiona: "Por conta das minha atividades ao ar livre, escotismo, eu transporto varas de bambu sobre o teto do carro. Tem alguma orientação?". Pegando como base a pergunta, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, amplia a discussão: o transporte de cargas sobre o teto do carro é permitido? Quais são as regras? Confira a conversa completa!
CBN - Direção Segura -04-11-25.mp3

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