Quais são as regras para transporte de cargas em cima do carro? PRF explica!

O assunto em destaque nesta edição do "Direção Segura" é motivado por meio da dúvida do ouvinte [Giovani]. Ele questiona: "Por conta das minha atividades ao ar livre, escotismo, eu transporto varas de bambu sobre o teto do carro. Tem alguma orientação?". Pegando como base a pergunta, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, amplia a discussão: o transporte de cargas sobre o teto do carro é permitido? Quais são as regras? Confira a conversa completa!