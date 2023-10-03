"Privatização" de ruas: há direito de guardar vaga de estacionamento?

O que acontece se um motorista "guardar" uma vaga de estacionamento no trânsito. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Cena comum em muitas cidades: uma vaga disponível para estacionamento de veículos em via pública está bloqueada com objetos como cones, cavaletes, cadeiras e até engradados de bebidas. Agir como se a pessoa fosse "dona" da rua, na tentativa de "privatizar" um espaço público para proveito próprio pode implicar em penalidades? Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta. Ouça a conversa completa!