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"Privatização" de ruas: há direito de guardar vaga de estacionamento?

Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 12:12

Publicado em 

03 out 2023 às 12:12
Faixa pirata demarcando vagas para carros na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi
Faixa pirata demarcando vagas para carros na Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi Crédito: Foto leitor A Gazeta
O que acontece se um motorista "guardar" uma vaga de estacionamento no trânsito. Este é o tema em destaque nesta edição do "Direção Segura". Cena comum em muitas cidades: uma vaga disponível para estacionamento de veículos em via pública está bloqueada com objetos como cones, cavaletes, cadeiras e até engradados de bebidas. Agir como se a pessoa fosse "dona" da rua, na tentativa de "privatizar" um espaço público para proveito próprio pode implicar em penalidades? Quem fala sobre o assunto é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 03-10-23.mp3

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