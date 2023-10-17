PRF registra redução de acidentes nas rodovias federais do ES durante feriadão

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wagner Motta, traz como destaque que os números do balanço de 2023 do feriado de 12 de outubro nas rodovias federais do Espírito Santo apontaram diminuição no número de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais que cortam o estado. Este ano, com o recesso de quatro dias, abrangendo os dias 12 a 15 de outubro, houve o registro de um óbito e outras 29 pessoas que ficaram feridas em 24 acidentes no período. "No feriado da Independência deste mesmo ano, que contemplou os mesmos quatro dias de intervalo, foram registrados seis óbitos, 40 feridos e 25 acidentes, o que caracterizou para este feriado do Dia das Crianças uma queda de 83% no número de vítimas fatais, queda de 28% no número de feridos e queda de 4% no número total de acidentes", informa a PRF. Ouça a conversa completa!