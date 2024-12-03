PRF passa a ter nova delegacia na Serra; conheça detalhes do trecho que ela corta

A 2ª Delegacia e Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) já está funcionando em um novo endereço. O posto policial, que antes funcionava no Km 250 da BR 101, agora tem suas instalações no Km 243 da mesma rodovia, no bairro Chapada Grande, na Serra. Segundo anúncio feito pela corporação federal, apesar de já estar em funcionamento, a inauguração oficial do espaço acontece no dia 6 de dezembro. Nesta edição do "Direção Segura", o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wemerson Pestana, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!