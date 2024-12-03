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Direção Segura

PRF passa a ter nova delegacia na Serra; conheça detalhes do trecho que ela corta

Ouça entrevista com o  superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Wemerson Pestana

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 12:06

Publicado em 

03 dez 2024 às 12:06
PRF detém suspeitos e apreende veículos em rodovias federais do Estado
PRF detém suspeitos e apreende veículos em rodovias federais do Estado Crédito: Divulgação/ PRF
A 2ª Delegacia e Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) já está funcionando em um novo endereço. O posto policial, que antes funcionava no Km 250 da BR 101, agora tem suas instalações no Km 243 da mesma rodovia, no bairro Chapada Grande, na Serra. Segundo anúncio feito pela corporação federal, apesar de já estar em funcionamento, a inauguração oficial do espaço acontece no dia 6 de dezembro. Nesta edição do "Direção Segura", o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wemerson Pestana, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura - 03-12-24.mp3

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