PRF orienta condutores sobre cadeirinhas ideais para cada idade

Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, explica as diferenças entre os tipos de cadeirinha e indica qual o modelo ideal para cada criança. A depender da idade e do peso, é necessário utilizar assentos específicos para garantir a segurança dos pequenos no trânsito. Ouça a conversa completa!
CBN - Direção Segura – 01-04-25.mp3
REGRAS:
Até 12 meses - até 12 kgs: bebê conforto
1 a 4 anos - de 9 a 18kg: cadeirinha com o uso de cinto de segurança do veículo
4 a 7 anos e meio - de 15 a 36kg: assento de elevação (booster) com o uso do cinto de segurança de veículo
7 anos e meio a 10 anos: cinto de segurança de três pontas, no banco traseiro, desde que tenha 1,45 m de altura