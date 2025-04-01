PRF orienta condutores sobre cadeirinhas ideais para cada idade

Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros Crédito: Getty Images

Nesta edição de Direção Segura, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares, explica as diferenças entre os tipos de cadeirinha e indica qual o modelo ideal para cada criança. A depender da idade e do peso, é necessário utilizar assentos específicos para garantir a segurança dos pequenos no trânsito. Ouça a conversa completa!

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REGRAS:

Até 12 meses - até 12 kgs: bebê conforto

1 a 4 anos - de 9 a 18kg: cadeirinha com o uso de cinto de segurança do veículo

4 a 7 anos e meio - de 15 a 36kg: assento de elevação (booster) com o uso do cinto de segurança de veículo