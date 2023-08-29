PRF faz estudo sobre pontos críticos de acidentes em rodovias no ES

BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View

Foi iniciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a chamada “Operação Temática de Diagnóstico de Pontos Críticos”. O objetivo, segundo a instituição, é estabelecer ações e diretrizes para o incremento da segurança no trânsito.

“Além de aprimorar os conhecimentos do efetivo da PRF/ES e PRF/RJ para realizar inspeções viárias voltadas à identificação de fatores de risco para ocorrência de sinistros de trânsito, a Operação busca estabelecer a integração entre a PRF e outras instituições, visando a solidificação de parcerias para realização de ações conjuntas voltadas à promoção da segurança viária”.

Quem fala sobre o assunto é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Wermeson Pestana, nesta edição do “Direção Segura”. Ouça a conversa completa!