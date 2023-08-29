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Direção Segura

PRF faz estudo sobre pontos críticos de acidentes em rodovias no ES

Ouça a participação do superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Wermeson Pestana

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:20

Publicado em 

29 ago 2023 às 12:20
BR 101, em Carapina, na Serra
BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/Google Street View
Foi iniciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a chamada “Operação Temática de Diagnóstico de Pontos Críticos”. O objetivo, segundo a instituição, é estabelecer ações e diretrizes para o incremento da segurança no trânsito.
“Além de aprimorar os conhecimentos do efetivo da PRF/ES e PRF/RJ para realizar inspeções viárias voltadas à identificação de fatores de risco para ocorrência de sinistros de trânsito, a Operação busca estabelecer a integração entre a PRF e outras instituições, visando a solidificação de parcerias para realização de ações conjuntas voltadas à promoção da segurança viária”.
Quem fala sobre o assunto é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo, Wermeson Pestana, nesta edição do “Direção Segura”. Ouça a conversa completa!
Direção Segura - 29-08-23

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