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Direção Segura

PRF alerta para o risco das ultrapassagens indevidas

Acompanhe a inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmila Tavares

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 12:17

Publicado em 

04 fev 2025 às 12:17
Motociclista morre em acidente na BR 262
Motociclista morre em acidente na BR 262, no domingo (02) Crédito: Leitor A Gazeta
Um motociclista de 37 anos morreu na manhã do domingo (2) após colidir em um ônibus no km 69 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações preliminares repassadas pela corporação, o motorista do ônibus, ao realizar uma ultrapassagem indevida, acabou colidindo com a motocicleta, que seguia seu trajeto regular. A equipe de emergência foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, mas o condutor da moto faleceu ainda no local do acidente. Na gravação de cerca de 3 segundos, é possível ver o ônibus, que tentava uma ultrapassagem indevida, invadindo a pista na qual o motociclista e outros veículos trafegavam.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), que confirmou à reportagem de "A Gazeta" a veracidade do vídeo, o motorista do ônibus não sofreu ferimentos. Ele fez o teste de etilômetro, que deu negativo para ingestão de álcool, e foi encaminhado à delegacia de Venda Nova do Imigrante. Nesta edição do Direção Segura, a Inspetora da PRF-ES, Ludmila Tavares, alerta para os riscos de ultrapassagens indevidas. Ouça em detalhes.
CBN - Direção Segura -04-02-25.mp3

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