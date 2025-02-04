PRF alerta para o risco das ultrapassagens indevidas

Um motociclista de 37 anos morreu na manhã do domingo (2) após colidir em um ônibus no km 69 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo informações preliminares repassadas pela corporação, o motorista do ônibus, ao realizar uma ultrapassagem indevida, acabou colidindo com a motocicleta, que seguia seu trajeto regular. A equipe de emergência foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, mas o condutor da moto faleceu ainda no local do acidente. Na gravação de cerca de 3 segundos, é possível ver o ônibus, que tentava uma ultrapassagem indevida, invadindo a pista na qual o motociclista e outros veículos trafegavam.